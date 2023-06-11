Песков заявил об отсутствии «хотя бы хлипкого» фундамента для переговоров России и Украины

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью в программе «Москва. Кремль. Путин» заявил, что сейчас нет никаких предпосылок для мирных переговоров России и Украины.

«Более того, сейчас нет какого-то фундамента, хотя бы хлипкого, для того, чтобы выстраивать хоть какой-то диалог»,— заявил господин Песков (фрагмент беседы опубликован в Telegram-канале журналиста ВГТРК Павла Зарубина).

Отвечая на вопрос о возможных переговорах, господин Песков обратил внимание на «непозволенность режиму со стороны хозяев» начать переговоры, подразумевая под «хозяевами» страны Запада. Он добавил, что Кремль отмечает неготовность властей Украины к переговорам и не видит желания их начать.

О ситуации на Украине — в онлайн-трансляции «Ъ».