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Коммерсантъ FM
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Трамп: Байден пытается заключить меня в тюрьму, как в сталинской России

Экс-президент США Дональд Трамп раскритиковал выдвинутые против него обвинения. В своем первом публичном выступлении на этот счет он заявил, что действующий глава государства Джо Байден пытается отправить его в тюрьму, «как это делали в сталинской России и коммунистическом Китае».

«Глупые и безосновательные обвинения против меня со стороны вооруженного министерства несправедливости администрации Байдена войдут в список самых ужасных злоупотреблений властью в истории нашей страны. <...> Байден пытается заключить в тюрьму своего главного политического оппонента, который значительно опережает его по опросам. Как это делали в сталинской России и коммунистическом Китае»,— сказал господин Трамп на митинге в штате Джорджия. Трансляцию вел телеканал CNN-News18 в YouTube.

45-й президент назвал руководство Минюста и ФБР, генпрокурора и окружных прокуроров преступниками, которые вмешиваются в выборы. Он считает, что в конечном счете они придут не за ним, «а за вами». «А я стою у них на пути»,— добавил он.

Дональду Трампу 9 июня были предъявлены обвинения по 37 пунктам, включая незаконное хранение секретных документов и заговор с целью воспрепятствования правосудию. Ему грозят десятки лет тюрьмы. Речь идет о деле, которое ведется с начала прошлого года. Тогда сотрудники Национального управления архивов и документации заподозрили, что на незаконном хранении у экс-президента находятся сотни документов с отметками «Секретно» и «Совершенно секретно». По итогам обыска ФБР из резиденции господина Трампа в Палм-Бич во Флориде было вывезено 15 коробок с такой документацией.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дональд Трамп собирает обвинения».

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