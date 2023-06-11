В Ленинградской области задержан директор цирка-шапито после обрушения трибун

Следственный комитет задержал в Ленинградской области директора цирка-шапито, в котором рухнули трибуны. По разным данным, пострадали от двух до семи человек. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (п. «б» ч.2 ст. 238 УК РФ).

Уголовное дело возбудил следственный отдел Всеволожска следственного управления СКР по Ленинградской области. Директор цирка задержан в процессуальном порядке — проводятся следственные действия с его участием.

Трибуны цирка-шапито «Малибу» обрушились в поселке Лесколово Всеволожского района 10 июня. На мероприятии присутствовали около 150 зрителей. По информации СКР, пострадали двое детей (2015 и 2017 годов рождения). Их госпитализировали. Региональная администрация ранее сообщала, что пострадали семь человек, пятеро из них — несовершеннолетние.

Леонид Уварчев