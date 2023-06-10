Главные новости за 10 июня. Кубань, Крым, Адыгея

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила над Крымом две ракеты, запущенные предположительно с территории Украины.

На пересечении улиц Кирова и Буденного в Краснодаре в результате столкновения «Газели» и трамвая пострадали три человека.

От конечной остановки в Немецкой деревне в Краснодаре отправился в рейс троллейбус продленного маршрута №4.

1 сентября 2024 года на Западном обходе в Краснодаре откроют новую школу на 1550 мест. Строительство объекта по улице Генерала Брусилова выполнено наполовину.

В Анапе житель Ростова-на-Дону в отеле «Мореми» выстрелил в руку жителю Краснодара. У пострадавшего оторвана фаланга мизинца и раздроблен кончик безымянного пальца.

Обвиняемого в нападении на глухого ребенка в Краснодаре взяли под стражу. Ему предъявлено обвинение в хулиганстве (п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ).

В Сочи прогнозируют сильные дожди и грозы. В Крымском районе Краснодарского края выпало 30 мм осадков. Оперативные службы района подготовлены на случай продолжения ливневых дождей. Для ликвидации возможных подтоплений в Краснодаре будут одномоментно задействованы 24 единицы водооткачивающей техники и 13 мотопомп Службы спасения.

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