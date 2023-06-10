В Краснодаре в ДТП с трамваем и «Газелью» пострадали три человека

На пересечении улиц Кирова и Буденного в Краснодаре в результате столкновения «Газели» и трамвая пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю

ДТП произошло 9 июня около 23:00. По предварительной информации, 22-летний водитель «Газели» не пропустил трамвай и допустил столкновение. Водитель грузовика с тяжелыми травмами доставлен в медучреждение.

«За помощью к медикам также обратились два пассажира трамвая: мужчина и женщина 1966 года рождения. Им назначено амбулаторное лечение»,— сообщает ведомство.

Тат Гаспарян

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