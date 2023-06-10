По Западному обходу Краснодара начал курсировать троллейбус

Троллейбус продленного маршрута №4 отправился в рейс в субботу, 10 июня, от конечной остановки в Немецкой деревне в Краснодаре. Об этом сообщил глава города Евгений Наумов в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Наумов / Telegram Фото: Евгений Наумов / Telegram

Муниципальный общественный транспорт будет курсировать по Западному обходу впервые. Ежедневно на нем будут ездить 18 низкопольных машин, оснащенных кондиционерами. До конца года в Краснодаре планируется пополнить троллейбусный парк еще на 40 новых машин.

«Это очень существенное обновление за последние годы. И в этом направлении будем двигаться дальше»,— отметил мэр города.

Тат Гаспарян

Читайте нас в Telegram