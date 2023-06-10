В Краснодаре 37 единиц спецтехники готовы к ликвидации возможных подтоплений

Для ликвидации возможных подтоплений в Краснодаре будут одномоментно задействованы 24 единицы водооткачивающей техники и 13 мотопомп Службы спасения. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Фото: Пресс-служба администрации Краснодара
«Городские службы круглосуточно мониторят ситуацию на улицах Краснодара. Дежурит аварийная бригада по содержанию насосных станций»,— говорится в сообщении.
На территории Краснодарского края действует штормовое предупреждение. В субботу, 10 июня, в Краснодаре, а также в Сочи синоптики прогнозируют дожди. На случай продолжения ливневых дождей в Крымском районе подготовлены оперативные службы.
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