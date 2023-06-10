В Краснодаре 37 единиц спецтехники готовы к ликвидации возможных подтоплений

Для ликвидации возможных подтоплений в Краснодаре будут одномоментно задействованы 24 единицы водооткачивающей техники и 13 мотопомп Службы спасения. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

«Городские службы круглосуточно мониторят ситуацию на улицах Краснодара. Дежурит аварийная бригада по содержанию насосных станций»,— говорится в сообщении.

На территории Краснодарского края действует штормовое предупреждение. В субботу, 10 июня, в Краснодаре, а также в Сочи синоптики прогнозируют дожди. На случай продолжения ливневых дождей в Крымском районе подготовлены оперативные службы.

Тат Гаспарян

Читайте нас в Telegram