Над Крымом сбили две баллистические ракеты «Гром-2»

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) утром в субботу, 10 июня, сбила над Крымом две ракеты, запущенные предположительно с территории Украины. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Республики Крым Фото: Пресс-служба правительства Республики Крым

Для запуска использовался украинский оперативно-тактический ракетный комплекс «Гром-2», предположил господин Аксенов.

«В результате атаки жертв и пострадавших нет. Прошу всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации»,— говорится в сообщении.

Ночью 25 мая в Крыму были сбиты и посажены шесть беспилотников. В Севастополе 25 мая силами Черноморского флота сбили два беспилотника с помощью стрелкового оружия.

Тат Гаспарян

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