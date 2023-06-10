На случай продолжения дождей в Крымском районе подготовлены оперативные службы

За короткое время в Крымском районе Краснодарского края выпало 30 мм осадков. Оперативные службы подготовлены на случай продолжения ливневых дождей, сообщает глава района Сергей Лесь в Telegram.

Частичное отключение электроэнергии произошло в Крымске, а также в поселениях Даманка, Прохладный, Веселый, Красный Октябрь, Новоукраинский.

«В течение дня также прогнозируются осадки. Будьте внимательны и осторожны. За состоянием водных объектов в районе круглосуточно ведется наблюдение специалистами единой дежурно-диспетчерской службы»,— говорится в сообщении.

Тат Гаспарян

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