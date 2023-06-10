Ростовчанин прострелил руку краснодарцу в отеле Анапы

В Анапе житель Ростова-на-Дону в отеле «Мореми» ночью 10 июня выстрелил в руку жителю Краснодара. У пострадавшего оторвана фаланга мизинца и раздроблен кончик безымянного пальца, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В полицию поступило сообщение о стрельбе в селе Сукко около часа ночи. Выяснилось, что конфликт произошел между 38-летним жителем Ростова-На-Дону и 27-летним краснодарцем. Ростовчанин применил травматический пистолет и попал оппоненту в руку. Оружие находилось у стрелявшего на законных основаниях. Мужчина задержан, пистолет изъяли сотрудники полиции.

«Дознаватель усматривает в действиях стрелявшего состав преступления предусмотренного ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, из хулиганских побуждений, с применением предметов, используемых в качестве оружия)», — сообщает ведомство.

Уголовное дело в настоящий момент не возбуждено.

Тат Гаспарян

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