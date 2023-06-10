Обвиняемого в нападении на глухого ребенка в Краснодаре взяли под стражу

В Краснодаре 40-летнего мужчину, напавшего на ребенка на детской площадке, взяли под стражу. Ему предъявлено обвинение в хулиганстве (п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ), сообщает пресс-служба СУ СКР по краю.

По версии следствия, 7 июня на детской площадке во дворе многоэтажного дома на улице Пономаренко обвиняемый ударил 9-летнего мальчика. От удара ребенок упал на землю.

Следственные действия по делу продолжаются. Расследования находится на контроле руководителя краевого следственного управления Андрея Маслова.

По данным СМИ, пострадавший мальчик является инвалидом по слуху. После удара его госпитализировали на скорой с травмой уха. В полицию заявление подал отец избитого мальчика.

Тат Гаспарян

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