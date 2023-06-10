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Сильные дожди и грозы прогнозируют в Сочи

До конца суток 10 июня, а также ночью и утром 11 июня в Сочи ожидается местами сильный дождь, гроза. При грозе порывы ветра до 14 м/с, сообщает администрация города.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Фото: пресс-служба администрации Сочи

«Все городские службы работают в усиленном режиме. Ситуацию контролирует городской оперативный штаб», — говорится в сообщении.

Спасатели рекомендуют жителям и гостям Сочи принять все необходимые меры предосторожности, а также временно отказаться от отдыха у воды. В случае происшествий звонить с мобильных телефонов по номеру 112.

Тат Гаспарян

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