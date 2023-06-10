В сентябре 2024 года на Западном обходе в Краснодаре откроют новую школу

На Западном обходе в Краснодаре 1 сентября 2024 года откроют новую школу на 1550 мест. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

Строительство объекта по улице Генерала Брусилова выполнено наполовину. Трехэтажная школа строится на земельном участке 28 тыс. кв. м. Сейчас завершаются работы по каменной кладке внутренних стен и перегородок.

«В районе Западного обхода жилые комплексы растут, как грибы после дождя. И количество соцобъектов должно соответствовать этому темпу. Только по такому принципу мы работаем сейчас с застройщиками»,— отметил глава города Евгений Наумов.

В Краснодаре одновременно строят 65 социальных объектов. Планируется, что в этом году достроят 39 из них.

Тат Гаспарян

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