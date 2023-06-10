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Коммерсантъ FM
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Губернатор Анкары назвал причиной взрыва на ракетном заводе химическую реакцию при производстве динамита

Взрыв на заводе по производству ракет в Анкаре, произошедший утром 10 июня, мог быть вызван химической реакцией. Об этом сообщил губернатор города Васип Шахин. В результате взрыва погибли пять рабочих.

«Примерно в 08.45 (совпадает с мск. — ''Ъ'') в результате химической реакции произошел взрыв. К сожалению, пятеро наших рабочих погибли. Наша прокуратура изучает этот вопрос»,— сказал господин Шахин журналистам на месте происшествия, передает Cumhuriyet. По его словам, взрыв произошел в динамитном цехе. Губернатор добавил, что официальные заявления будут сделаны позднее.

Завод, на котором произошел взрыв, принадлежит оборонному машиностроительно-химическому предприятию MKE. На заводе производятся ракеты и взрывчатые вещества для Минобороны и МВД Турции. После взрыва над предприятием поднялся столб дыма, произошел пожар. Под завалами оказались пять человек, их удалось спасти, сообщил Васип Шахин.

Лусине Баласян

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