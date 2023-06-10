Главные новости к утру 10 июня

Премьер Михаил Мишустин создал правительственную комиссию по ликвидации последствий разрушения Каховской ГЭС. Ее возглавит вице-премьер Марат Хуснуллин.
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Последствия прорыва Каховской ГЭС
ВТБ не ведет активных переговоров о покупке доли «Яндекса», сообщил глава банка Андрей Костин. Он объяснил, что цена стала выше, ушел основатель компании Аркадий Волож, сохранился «риск санкционности». По информации господина Костина, некоторые другие претенденты на долю в «Яндексе» «уже выбыли».
В Херсонской области произошел взрыв в пункте временного размещения. Один человек погиб.
В восточной и южной частях Украины ночью работала воздушная тревога. Произошли взрывы в Одессе.
Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон сложил с себя депутатские полномочия. Он принял решение после получения результатов расследования по делу о вечеринках на Даунинг-стрит в пандемию.
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Посол РФ в США Анатолий Антонов раскритиковал Вашингтон за очередной пакет военной помощи Украине. По его мнению, США не ставят целью возвращение мира.
США выделят Украине $437 тыс. на выявление недостатков в экономике. Деньги направят на программу Организации экономического сотрудничества и развития.
Кенийка Фейт Кипьегон, эфиоп Ламеха Гирма и норвежец Якоб Ингебригтсен установили мировые рекорды в беге на разных дистанциях.