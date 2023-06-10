США выделят Украине $437 тыс. на выявление недостатков в экономике

США направят $437 тыс. на реализацию программы Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по Украине. Деньги пойдут на экономическое исследование по «выявлению недостатков и определению приоритетных реформ, необходимых для обеспечения более широких усилий по восстановлению».

«США всецело поддерживают страновую программу ОЭСР для Украины и рады выделить $437 тыс. на ее имплементацию. Страновая программа ОЭСР поддержит украинскую программу реформ, восстановления и реконструкции»,— говорится в сообщении Госдепартамента.

Вашингтон обратил внимание, что США уже выделили $19,25 млрд только бюджетной помощи Украине. Деньги необходимы для выплаты зарплат чиновникам и сотрудникам оперативных служб, исполнения пенсионных обязательств и обеспечения работы больниц.

Накануне, 9 июня, США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи на $2,1 млрд. Он включает средства противовоздушной обороны и боеприпасы.

Леонид Уварчев