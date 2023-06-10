В восточной части Украины объявлена воздушная тревога. В Одессе произошли взрывы.

Воздушная тревога действует в Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях, следует из официальной карты оповещений. В Одесской области она была отменена в 1:13.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что в Одессе при взрыве погибли не меньше двух человек. В одной из многоэтажек произошел пожар.

Воздушная тревога последние недели регулярно объявляется на территории Украины. Зачастую она действует по всей стране. В ночь на 9 июня взрывы произошли в Днепропетровской области.