Кенийка Кипьегон, эфиоп Гирма и норвежец Ингебригтсен побили мировые рекорды в беге

Кенийская легкоатлетка Фейт Кипьегон установила новый мировой рекорд в беге на 5 тыс. метров. Эфиопский атлет Ламеха Гирма обновил рекорд в беге на 3 тыс. метров с препятствиями. Лучший в истории результат также показал норвежец Якоб Ингебригтсен на дистанции в 2 мили (3218 м).

Спортсмены обновили рекорды в ходе этапа Бриллиантовой лиги в Париже. 29-летняя Кипьегон преодолела 5 тыс. м за 14 минут 5,20 секунды. Предыдущий рекорд в 14 минут 6,62 секунды был установлен эфиопской легкоатлеткой Летесенбет Гидей в 2020 году. Кенийка ранее в июне также установила рекорд на дистанции 1500 м. Кипьегон — двукратная олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира.

22-летний Ингебригтсен преодолел дистанцию в 2 мили за 7 минут 54,10 секунды. Прошлый рекорд установил кенийский легкоатлет Даниэль Комен в 1997 году. Ингебригтсен — олимпийский чемпион, чемпион мира.

22-летний Гирма преодолел 3 тыс. м за 7 минут 52,11 секунды. Прошлый рекорд держал с 2004 года Саиф Саид Шахин из Катара. Гирма — серебряный призер Олимпиады в Токио.

Леонид Уварчев