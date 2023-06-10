Посол РФ о военной помощи: в планы США не входит возвращение мира на Украину

Посол РФ в США Анатолий Антонов прокомментировал новый пакет военной помощи от Вашингтона Киеву. По его мнению, США не ставят целью возвращение мира на Украину.

«Ассигнования на эти цели столь внушительных финсредств говорит об одном: в Вашингтоне не намерены искать пути к дипломатическому урегулированию конфликта. <...> Очевидно, что возвращение мира на многострадальную землю Украины не входит в планы вашингтонских стратегов»,— говорится в комментарии господина Антонова в Telegram-канале посольства. По его мнению, Вашингтон не сделал ничего, чтобы «усадить режим Зеленского за стол переговоров».

Господин Антонов считает, что США ставят целью «нанести России "стратегическое поражение"» и не может отступиться, так как «на кону репутация руководства страны, выбравшего тропу войны, а не дипломатических развязок». Еще одной целью российский дипломат видит лоббирование интересов военно-промышленного комплекса. «Ежедневно из зоны боевых действий поступают сообщения о людях, погибших и изувеченных осколками американских ракет. Боеприпасы с клеймом Made in USA разрываются в жилых кварталах, превращая мирные города в дымящиеся руины»,— добавил он.

Накануне, 9 июня, США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи на $2,1 млрд. Он включает средства противовоздушной обороны и боеприпасы.

Леонид Уварчев