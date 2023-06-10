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Коммерсантъ FM
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Сальдо заявил об обстрелах пунктов временного размещения в Херсонской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил об ударах по пунктам временного размещения людей на Арабатской стрелке. Одна женщина погибла. В своей записи в Telegram глава региона привел снимки и видео одного разрушенного и одного горящего зданий.

Господин Сальдо предположил, что удары нанесены ракетами Storm Shadow британского производства. По его словам, идут обстрелы населенного пункта Железный порт, разрушен отель «Позитив».

В Херсонской области проводится эвакуация людей с затопленных территорий после разрушения Каховской ГЭС. По данным на 9 июня российскими спасателями было эвакуировано 5,8 тыс. детей. Подтоплены 22,3 тыс. домов в 17 населенных пунктах, сообщал господин Сальдо.

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