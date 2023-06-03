Кенийка Кипьегон побила установленный в 1991 году мировой рекорд в беге на 1500 м

Кенийская легкоатлетка Фейт Кипьегон установила мировой рекорд в беге на 1500 м. Она преодолела дистанцию за 3 минуты 49,11 секунды. Прошлый рекорд принадлежал эфиопке Гензебе Дибаба, он был установлен в феврале 1991 года.

29-летняя Кипьегон установила рекорд на этапе Бриллиантовой лиги в итальянской Флоренции. Кипьегон — двукратная олимпийская чемпионка (2016, 2020), двукратная чемпионка мира (2017, 2022). Дважды серебряный призер мировых первенств. Единственная в истории бегунья, завоевавшая медаль чемпионата мира на дистанции 1500 метров четыре раза подряд (два серебра и два золота).

Леонид Уварчев