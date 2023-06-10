Турецкий Denizbank начал возвращать деньги россиянам после технической ошибки

Клиенты турецкого Denizbank начали получать обратно на свои счета деньги, которые ранее были сняты. Об этом шесть клиентов банка сообщили «РИА Новости».

Один из собеседников российского госагентства рассказал, что получил $59,66 и шесть турецких лир. Но у него в приложении не отображается дебетовая карта, к которой привязаны счета. Банк не ответил на обращение.

На этой неделе Denizbank начал списывать различные суммы со счетов российских клиентов, на которых было до 2 тыс. лир (около $85). Решение объяснялось «комиссией по управлению счетом». В головном офисе банка в Турции ТАСС заявили, что уведомления о списании денег пришли из-за технической ошибки. Как утверждал Denizbank, он провел «техническую процедуру по неактивным счетам наших клиентов-нерезидентов с остатком денежных средств на них менее 2000 турецких лир», но в это время произошел сбой в предоставлении уведомлений. «Все денежные средства на счетах наших клиентов находятся в сохранности»,— отмечал банк.

Леонид Уварчев