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Коммерсантъ FM
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Анатолий Балло осужден на возмещение ущерба

Бывшему топ-менеджеру ВЭБа придется вернуть почти 11 млрд рублей

В Москве суд взыскал 10,9 млрд руб. с бывшего заместителя председателя правления ВЭБа Анатолия Балло, полностью удовлетворив иск государственной корпорации к своему бывшему топ-менеджеру. Компания требовала возмещения вреда, причиненного преступлением, участником которого был господин Балло. Соответствующий иск был удовлетворен спустя год после того, как в отношении финансиста в связи с истечением срока давности было прекращено уголовное преследование за растрату денег ВЭБа.

Анатолий Балло

Анатолий Балло

Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ

Анатолий Балло

Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ

Хорошевский райсуд Москвы полностью удовлетворил исковые требования госкорпорации ВЭБ, взыскав с бывшего зампредправления организации Анатолия Балло 10,9 млрд руб. Взысканная с бывшего топ-менеджера сумма равна ущербу по уголовному делу о растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ), фигурантом которого являлся Анатолий Балло.

Напомним, что в феврале 2022 года Мещанский райсуд прекратил производство по этому делу в связи с истечением десятилетнего срока давности.

Как ранее сообщал «Ъ», Анатолий Балло и основатель лесоперерабатывающего предприятия СП «Аркаим» Александр Лепихов обвинялись в растрате 10,9 млрд руб. с использованием служебного положения. Эти деньги были выделены ВЭБом в виде кредитной линии вначале на запуск и развитие «Аркаима», а затем на его спасение от банкротства. На момент начала финансирования предприятие было одним из крупнейших деревообрабатывающих заводов Хабаровского края и в 2008 году получило статус инновационного проекта федерального уровня. Спустя еще четыре года в хабаровском поселке Октябрьский был запущен комплекс из четырех лесоперерабатывающих заводов мощностью 1,2 млн куб. м круглого бревна в год.

Всего планировалось построить шесть подобных заводов, а общая стоимость амбициозного проекта составила 14,3 млрд руб., в котором львиная доля — 11,5 млрд руб.— приходилась на кредитную линию ВЭБа.

Однако задумка оказалась провальной: вскоре долги «Аркаима» измерялись сотнями миллионов рублей и на предприятии была введена процедура наблюдения, а затем и внешнего управления. Попытки реанимировать проект за счет привлечения инвесторов или создания лесоперерабатывающего холдинга, сторонником чего и выступал тогдашний хабаровский губернатор Сергей Фургал, результатов не принесли.

Причем, как следовало из материалов уголовного дела, Анатолий Балло и Александр Лепихов похитили практически все кредитные средства, выделенные госкорпорацией.

После того как представители ВЭБа обратились с заявлением в правоохранительные органы, Анатолий Балло, уже перешедший на работу в Промсвязьбанк, и его подельник были задержаны. 3 июня 2021 года им были предъявлены обвинения в растрате. Причем для финансиста Балло это было уже второе уголовное дело. В 2011 году он обвинялся в злоупотреблениях при выдаче кредита в сумме $14 млн «дочке» ВЭБа — ОАО «Евразийский». Однако причастность банкира к афере в итоге следствием установлена не была — в июле 2015 года его уголовное преследование прекратили.

Владислав Трифонов

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