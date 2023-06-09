Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Число погибших от отравления сидром в Самарской области выросло до 10

Минздрав Самарской области сообщил ТАСС, что количество погибших от отравления поддельным сидром в регионе увеличилось до 10 человек. Ранее было известно о семи погибших.

«Актуальная информация о ситуации с отравлением: в настоящее время на лечении находятся 14 пациентов. Состояние трех пациентов — тяжелое, 11 человек находятся в состоянии средней степени тяжести. Три человека выписаны с выздоровлением. 10 человек погибли»,— говорится в заявлении Минздрава.

Массовые отравления напитком «Мистер Сидр», выпущенным самарским ООО «Анди» на частном пивоваренном заводе «Варка», фиксируются с 5 июня. Напиток был изъят в 11 регионах России. По данным Минздрава РФ на 8 июня, в результате отравления сидром погиб 31 человек, 101 пострадал.

В напитке при экспертизе обнаружили примеси этилбутирата и метанола. Владельца компании—производителя «Мистера Сидра» Анара Гусейнова обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 2 ст. 238 УК РФ), и арестовали до 4 августа. Он не признал вину, его адвокат заявлял, что якобы поставить алкоголь с примесью метанола мог другой сотрудник компании, которого уже задержали благодаря сотрудничеству со следствием обвиняемого.

По версии следствия, со склада ГУ МВД по Самарской области украли 6 т метилового спирта, который использовали для изготовления опасного суррогатного алкоголя «Мистер Сидр». По делу о хищении метилового спирта арестован сотрудник полиции Иван Гребенкин. Он, по версии правоохранительных органов, впустил на склад Дмитрия Егорова и его отца Алексея Егорова, которые украли спирт.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ» «"Мистер Сидр" навел на полицию».

Эрдни Кагалтынов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...