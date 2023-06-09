Число погибших от отравления сидром в Самарской области выросло до 10

Минздрав Самарской области сообщил ТАСС, что количество погибших от отравления поддельным сидром в регионе увеличилось до 10 человек. Ранее было известно о семи погибших.

«Актуальная информация о ситуации с отравлением: в настоящее время на лечении находятся 14 пациентов. Состояние трех пациентов — тяжелое, 11 человек находятся в состоянии средней степени тяжести. Три человека выписаны с выздоровлением. 10 человек погибли»,— говорится в заявлении Минздрава.

Массовые отравления напитком «Мистер Сидр», выпущенным самарским ООО «Анди» на частном пивоваренном заводе «Варка», фиксируются с 5 июня. Напиток был изъят в 11 регионах России. По данным Минздрава РФ на 8 июня, в результате отравления сидром погиб 31 человек, 101 пострадал.

В напитке при экспертизе обнаружили примеси этилбутирата и метанола. Владельца компании—производителя «Мистера Сидра» Анара Гусейнова обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 2 ст. 238 УК РФ), и арестовали до 4 августа. Он не признал вину, его адвокат заявлял, что якобы поставить алкоголь с примесью метанола мог другой сотрудник компании, которого уже задержали благодаря сотрудничеству со следствием обвиняемого.

По версии следствия, со склада ГУ МВД по Самарской области украли 6 т метилового спирта, который использовали для изготовления опасного суррогатного алкоголя «Мистер Сидр». По делу о хищении метилового спирта арестован сотрудник полиции Иван Гребенкин. Он, по версии правоохранительных органов, впустил на склад Дмитрия Егорова и его отца Алексея Егорова, которые украли спирт.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ» «"Мистер Сидр" навел на полицию».

Эрдни Кагалтынов