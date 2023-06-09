СКР: со склада самарского МВД было похищено 6 тонн спирта, из которого изготовили «Мистер Сидр»

В Следственном комитете России (СКР) сообщили, что ведомство расследует уголовное дело по факту хищения со склада ГУ МВД по Самарской области 6 т метилового спирта, который был использован для изготовления опасного суррогатного алкогольного напитка «Мистер Сидр». Фигурантов дела следователи требуют арестовать.

«Установлено, что в мае 2023 года Дмитрий Егоров и его отец Алексей Егоров в соучастии с сотрудником полиции Иваном Гребенкиным похитили со склада ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области» 6 т хранящегося там метилового спирта и продали его Артему Айрапетяну, который осуществлял нелегальные поставки спирта Гусейнову. В результате ядовитое вещество было использовано при производстве спиртосодержащего напитка, который поставлен в ряд регионов России»,— говорится в сообщении СКР.

Артем Айрапетян, Иван Гребенкин, Дмитрий Егоров задержаны силовиками, им предъявлено обвинение, следователи намерены ходатайствовать об их аресте. Алексей Егоров объявлен в федеральный розыск. На фоне этого уголовного дела глава МВД Владимир Колокольцев уволил замначальника ГУ МВД России по Самарской области Юрия Сафронова, который курировал деятельность тыловых подразделений.

Массовые отравления напитком «Мистер Сидр», выпущенным самарским ООО «Анди» на частном пивоваренном заводе «Варка», фиксируются с 5 июня. По данным Минздрава России, в результате отравления напитком погиб 31 человек, 101 пострадал. Опасный сидр был изъят в 11 регионах России.

В напитке при экспертизе обнаружили примеси этилбутирата и метанола. Владельца компании-производителя «Мистера Сидра» Анара Гусейнова обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 2 ст. 238 УК РФ), и арестовали до 4 августа. Он не признал вину, его адвокат заявлял, что якобы поставить алкоголь с примесью метанола мог другой сотрудник компании, которого уже задержали благодаря сотрудничеству со следствием обвиняемого.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ» «"Мистер Сидр" навел на полицию».

Александр Кислов