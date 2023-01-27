Верховный суд Нидерландов решит вопрос принадлежности «скифского золота» 15 сентября

Генпрокуратура Нидерландов рекомендовала оставить в силе решение о передаче Украине «скифского золота». Вынесение вердикта Верховного суда запланировано на 15 сентября 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Peter Dejong, file / AP Фото: Peter Dejong, file / AP

«Скифское золото» — выставка почти 2 тыс. изделий из золота, обнаруженных в Северном Причерноморье, сформированная из коллекций шести музеев и историко-культурных заповедников. Экспонаты направили в 2013 году в Бонн, а потом в Амстердам на выставку «Крым — золотой остров в Черном море». Однако после присоединения полуострова в 2014 году возник спор, кому возвращать золото — крымским музеям или Украине.

«В октябре 2021 года Апелляционный суд постановил, что коллекция ("скифского золота") должна быть передана Украине. Это решение может остаться в силе»,— сообщается на сайте Верховного суда Нидерландов. При этом там же отмечается, что мнение генерального прокурора является просто советом для Верховного суда, который может последовать ему, а может принять и другое решение.

Кассационная жалоба в Верховный суд Нидерландов была подана музеем Крыма в январе 2022 года — после вынесения решения о том, что коллекцию надо передать Украине.

Дарья Эрозбек