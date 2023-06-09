Горсовет Смоленска принял отставку мэра Андрея Борисова

Депутаты смоленского городского совета единогласно проголосовали за отставку главы Смоленска Андрея Борисова. Ранее градоначальник подал заявление на увольнение по собственному желанию.

Выступая перед горсоветом, господин Борисов объяснил это решение сменой руководства региона: «Пришла новая команда во главе с Василием Анохиным, поэтому смена главы администрации Смоленска закономерна. Спасибо смолянам за почти пять лет совместной работы. Отдельное спасибо активным смолянам за критику, которая помогала нам в работе».

Временно исполнять обязанности мэра будет его первый заместитель Александр Новиков. В разговоре с корреспондентом «Ъ» он затруднился сказать, будет ли участвовать в конкурсе на замещение должности, однако отметил, что уже начал делать первые шаги в качестве городского руководителя. «Это большая совместная программа с врио губернатора Смоленской области Василием Анохиным по улучшению комфорта жителей Смоленска»,— добавил господин Новиков.

Напомним, в марте губернатор от ЛДПР Алексей Островский ушел в отставку. В качестве временно исполняющего обязанности его сменил выходец из аппарата правительства РФ Василий Анохин. Выборы губернатора Смоленской области намечены на сентябрь.

Александр Асадчий, Смоленск