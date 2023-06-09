В Челябинской области задержали подозреваемого по делу о диверсии

Сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в диверсии на железной дороге в Челябинской области. Об этом «Ъ» сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.

По данным источника в правоохранительных органах, задержан 29-летний житель Башкирии, в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 281 УК РФ (диверсия). Его подозревают в поджоге объектов инфраструктуры на участке Южно-Уральской железной дороги. Несколько дней назад в окрестностях Миасса неизвестные подожгли релейные шкафы. Задержанный является сторонником украинских националистов, сообщает источник. Следствие направило ходатайство в суд об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражей.

О диверсии на железной дороге в Татарстане — читайте в материале «Ъ» «Подростки добрались до релейного шкафа».

Юлия Гарипова, Челябинск