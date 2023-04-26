Подростки добрались до релейного шкафа

Следственное управление Следственного комитета России (СУ СКР) по Татарстану сообщило о диверсии, совершенной на принадлежащем группе КамАЗ железнодорожном перегоне Автозаводская станция—Сидоровка в Тукаевском районе республики. По версии следствия, 20–21 марта на путях был подожжен релейный шкаф светофора, что «привело к повреждению объектов транспортной инфраструктуры». Подозреваемыми являются трое местных жителей, в том числе несовершеннолетние. По чьему заданию они действовали, пока не известно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Как сообщил руководитель пресс-службы СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий, в регионе возбудили уголовное дело о диверсии (п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 281 УК РФ) в отношении трех жителей Набережных Челнов, двое из которых школьники 2007 и 2008 годов рождения. Старшего подозреваемого, 2004 года рождения, решением суда отправили в СИЗО. Младших отдали под «присмотр за несовершеннолетним подозреваемым».

По данным следствия, вечером 20 марта молодые люди совершили поджог релейного шкафа светофора на 17-м километре железнодорожного перегона Автозаводская станция—Сидоровка в Тукаевском районе Татарстана.

Собственником железнодорожной ветки является 100-процентная «дочка» КамАЗа — ООО «Промжелдортранс-сервис». Предприятие работает с 1972 года и представляет собой крупный промышленный железнодорожный узел, примыкающий к станции Круглое Поле. По железнодорожным путям перевозят грузы для автозавода и других предприятий Набережных Челнов.

Какой именно ущерб нанес пожар, не сообщается. В пресс-службе КамАЗа не стали комментировать инцидент. В СУ СКР сказали только, что инцидент привел «к повреждению объектов транспортной инфраструктуры».

По неофициальным данным, под арест взят неработающий, ранее судимый Ибрагимов. В декабре прошлого года он был приговорен к восьми месяцам исправительных работ за кражу (ст. 158 ч. 2 УК РФ). Другие двое подозреваемых — ученики 11-го класса средней школы №60 города Набережные Челны.

По данным источника «Ъ», первоначально дело расследовали в отделе МВД России по Тукаевскому району по статье УК об умышленном повреждении или уничтожении имущества из хулиганских побуждений (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Однако 25 апреля его передали в СУ СКР по Татарстану, переквалифицировав на «диверсию, совершенную организованной группой, повлекшую причинение значительного имущественного ущерба».

Следствие не сообщило, вышло ли оно на заказчиков диверсии. «Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также иных лиц, причастных к совершению преступления»,— сообщила пресс-служба СУ СКР.

Полина Петрова, Казань