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Коммерсантъ FM
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Кремль назвал инцидент с беспилотником в Воронеже атакой Киева на гражданский объект

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал падение беспилотника на жилой дом в Воронеже. Представитель Кремля счел инцидент продолжением атак ВСУ на объекты гражданский инфраструктуры.

«Мы видели сообщения, что он был сбит, и попал уже сбитый беспилотник. Детали уточняются, работают специальные службы. Киевский режим продолжает атаки на объекты гражданской инфраструктуры, на жилые дома. Поэтому эта деятельность киевского режима продолжается. Мы продолжаем с ней борьбу и продолжаем СВО»,— сказал пресс-секретарь президента во время конф-колла.

Губернатор региона Александр Гусев сообщил, что квартира дома в Воронеже, в которую попал беспилотник, была пустой. Погибших нет, однако три человека получили ранения. По данным источников ТАСС среди силовиков, БПЛА пытался атаковать воронежский авиазавод, но был заглушен средствами радиоэлектронной борьбы.

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