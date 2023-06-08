СМИ: в Хургаде поймали акулу, убившую россиянина

Напавшую на россиянина в Хургаде акулу поймали. Об этом со ссылкой на источники сообщили египетские издания SkyNews Arabia и Shehab News.

Подробностей поимки акулы не приводится. Shehab News пишет, что акулу поймали спасатели вместе с местными рыбаками.

Ранее сегодня, 8 июня, генконсульство России в Хургаде сообщило, что россиянин погиб после нападения акулы. По словам российского консула, погибший — Попов В. Ю. 1999 года рождения. Telegram-каналы писали, что он давно жил в Египте и не был туристом.

Олеся Павленко