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Путин назвал недопустимым навязывание шаблонов в образовании со стороны других стран

Президент Владимир Путин заявил о готовности России делиться достижениями в области педагогики. Вместе с тем он назвал недопустимым навязывание «шаблонов в сфере образования и воспитания» со стороны других стран.

Фото: пресс-служба президента РФ

Фото: пресс-служба президента РФ

«Россия готова щедро делиться достижениями отечественной педагогики, которые предопределили научное и технологическое развитие нашей страны. Такой живой, честный обмен идеями, оригинальными подходами очень важен. При этом считаем недопустимым, когда суверенным государствам порой грубо и бесцеремонно навязывают, пытаются навязывать какие-то чужие шаблоны, в том числе в сфере образования и воспитания»,— сказал господин Путин в видеообращении к участникам первого Международного форума министров образования.

Глава государства заявил, что Москва поддерживает права каждого народа, страны и «каждой уникальной цивилизации на всех континентах на сохранение своей самобытности, обеспечение преемственности поколений, сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей».

Президент отметил, что в России за 20 лет проведена модернизация «всей системы образования». Все дети, по его словам, имеют равный доступ к бесплатному качественному дошкольному, общему и дополнительному образованию. Как считает господин Путин, в РФ действует «одна из самых результативных в мире систем выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи».

Об изменениях в системе образования в 2023 году — в колонке Анны Васильевой «В стране патриотических уроков».

Леонид Уварчев

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