Уважать себя заставим

Спикер законодательного собрания Челябинской области Александр Лазарев досрочно уходит в отставку. Смена председателя — вторая в работе созыва: в 2021 году должность оставил многолетний глава парламента Владимир Мякуш. Александр Лазарев уходит в вице-губернаторы по связям с новыми регионами и благодарит коллег по заксобранию за эффективную работу. Эксперты считают перестановку частью «внутрикомандной настройки», но отмечают некоторые трения между господином Лазаревым и депутатским корпусом — в частности, недавний срыв пленарного заседания из-за отсутствия кворума. Следующим спикером может стать один из заместителей председателя заксобрания — источники “Ъ” полагают, что вакантную должность займет Олег Гербер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Лазарев

Фото: Артур Якушко, Коммерсантъ Александр Лазарев

Фото: Артур Якушко, Коммерсантъ

Председатель законодательного собрания Челябинской области Александр Лазарев принял решение о досрочном сложении полномочий. Политик объяснил его переходом на должность заместителя губернатора Алексея Текслера. Его заявление рассмотрят на ближайшем заседании, сообщают в региональном парламенте, дата пока не уточняется. На новом посту Александр Лазарев сосредоточится на взаимодействии с новыми субъектами России — в частности, будет курировать восстановительные работы в подшефных Волновахе и Ясиноватой, а также вопросы оказания гуманитарной помощи Донбассу. «Губернатор предложил мне ответственное направление работы. Готов приложить максимум усилий для выполнения новых задач. Прежде всего благодарю своих избирателей за поддержку и нашу общую работу. Мы многое сделали вместе, и я не оставлю свой округ без внимания и впредь»,— пообещал Александр Лазарев. Он поблагодарил коллег по заксобранию за эффективную законодательную деятельность и «командные и конструктивные отношения с исполнительной властью», которые «удалось сохранить».

Александру Лазареву 48 лет. Он окончил Челябинский государственный университет по специальности «социальная работа». В 2010–2015 годах был гендиректором предприятия по производству металлоконструкций «КонструктУралКомплект». Следующие пять лет работал главой Южноуральска. В сентябре 2020 года стал депутатом заксобрания Челябинской области, через месяц — заместителем председателя, в ноябре 2021 года — председателем, сменив на этом посту руководившего парламентом в течение 16 лет Владимира Мякуша. В феврале 2023 года господин Лазарев также оставил должность руководителя фракции «Единой России» в заксобрании, которую занимал с 2021 года. Действующий состав парламента избран в 2020 году, в нем 60 депутатов, из которых половина избрана в одномандатных округах; 43 места контролирует ЕР.

По данным осведомленных источников в регионе, отставка Александра Лазарева могла быть связана с тем, что он не смог наладить отношения с представителями депутатского корпуса. Это выразилось, в частности, в первом за долгие годы срыве заседания в апреле этого года из-за отсутствия кворума. Отдельные источники вероятной причиной ухода Александра Лазарева называют его отказ исполнять ряд поручений команды губернатора. Эксперты в оценках более сдержанны. «Речь идет именно о внутрикомандной перенастройке направлений работы. Очевидно, что и Александр Лазарев остается членом губернаторской команды, и новый спикер будет работать в связке с Алексеем Текслером»,— написал политолог Александр Мельников в своем Telegram-канале. Он отмечает, что максимальная и эффективная включенность регионов в помощь Донбассу — одно из ключевых требований федерального центра.

Преподаватель кафедры политологии, истории и философии Челябинского филиала РАНХиГС Алексей Ширинкин оценивает работу Александра Лазарева на посту спикера заксобрания как эффективную, а новое назначение характеризует как перевод на более важный фронт работ: «Не думаю, что у кого-то возникнет много претензий к нему. Проблемы в работе, конечно, наблюдались. Они были связаны с недопониманием и конфликтами между депутатами, другими участниками региональной политики. Весной впервые за 29 лет существования регионального парламента не состоялось заседание из-за отсутствия кворума — думаю, это было связано с проявлением личной позиции ряда депутатов: возможно, кто-то счел, что к нему было проявлено недостаточно уважения». Возможными кандидатами на освободившийся пост спикера господин Ширинкин называет заместителей председателя челябинского заксобрания Павла Киселева и Олега Гербера. Два источника “Ъ” — близкий к правительству региона и в аппарате заксобрания — говорят, что новым председателем, скорее всего, станет именно господин Гербер.

Михаил Бычков, Челябинск; Григорий Лейба