«В политике нет понятия "благодарность"»

Москва в очередной раз предъявила претензии к черноморской инициативе, заявив о неполном выполнении российских требований. Как подчеркнули в МИД, этого не происходит, несмотря на многократные обещания. В ООН отказались комментировать ситуацию. Между тем, 9 июня на этот счет пройдут консультации на площадке Организации Объединенных Наций. В последний раз зерновая сделка была продлена на два месяца, и теперь ее срок истекает 18 июля. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что соглашение, несмотря ни на что, продолжит действовать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Чем интересна зерновая сделка — Российская Федерация утверждает, что вот оно последнее, самое последнее предупреждение, и она из соглашения выйдет. Ей невыгодно, ее требования не выполняются, но, тем не менее, соглашение действует и продлевается. И так кажется, что так будет и в очередной раз.

Вот новое грозное заявления МИД — Москва не видит перспектив продолжения черноморской инициативы и будет разговаривать с ООН и другими представителями, искать решение, но шансов мало.

В чем же причина такого положения дел? И почему не стоит ставить крест на этом проекте? Во–первых, нежелательно портить отношения с Турцией. Во-вторых, очередное серьезное обострение в международном плане также не совсем логично — оно ухудшает и без того непростое положение дел.

Однако при этом Реджепу Тайипу Эрдогану посылается определенный сигнал — мы вам, как могли, помогали выиграть выборы, отсрочку вот предоставили по платежам за газ аж на $600 млн, станцию атомную строим на очень выгодных для вас условиях, скажем так, С-400, опять же, поставили, не говоря уже о туристах, экспорте продукции и многом-многом другом.

Черноморская инициатива во многом, если не в первую очередь, крайне важна именно для Турции. И вот теперь пришло время как-то и нам помочь в качестве благодарности. Например, восстановить работу аммиакопровода Тольятти—Одесса, подключить Россельхозбанк к системе SWIFT, ну и так далее. Иными словами, нужно чтобы Российская Федерация смогла бы также полноценно зарабатывать валюту и, конечно же, спасать мир от голода.

Теперь самое интересное — поможет ли Эрдоган в этом? Может быть, да, а, может быть, и нет. Не все от него зависит. И потом в политике нет такого понятия, как благодарность. Можно ведь и по-другому вопрос поставить: скажите спасибо, что мы вам всячески помогаем, в частности, товары разные нужные пропускаем, рискуем, между прочим, попасть под вторичные санкции. Куда вы нынче без Турции? А то, что на выборах победить помогали, так это в первую очередь для вашей же личной пользы. Представляете, если бы Эрдоган проиграл? Это же кошмар, страшный сон.

Так что, похоже, что зерновой сделке особенно ничего не угрожает. Более того, можно даже предположить дальнейшее ее расширение, скажем, на другие порты Украины. И, собственно говоря, еще один участник сделки — это ООН, Россия официально признает главенство именно этой организации. Это же не Америка с ее претензиями на лидерство, поэтому нужно быть последовательными. ООН тоже по-своему относительно лояльный партнер.

В целом, когда партнеров немного, приходится дорожить каждым.

Нет, конечно, можно пойти на принцип и не продлить-таки эту самую черноморскую инициативу. Но кого мы тогда больше накажем? Как бы то ни было, нужно учитывать риски. И в конце-то концов о бедных странах нужно заботиться, мы же не можем бросить их на растерзание капиталистическим акулам.

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