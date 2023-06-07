На Кубани планируют начать сборку белорусских электробусов

В Краснодарском крае планируют собирать белорусские автобусы на экологичном топливе. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

«В этом году закупим 40 трамвайных вагонов для столицы региона, а всего в планах — 100. И плюс 9 электробусов для Сочи. Мы продолжим покупать качественную белорусскую технику. В перспективе — сборка автобусов на газомоторном топливе на территории нашего региона»,— отметил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Он подчеркнул, что за сезон Кубань посещают более 17 млн туристов. В связи с этим региону важно максимально заменить пассажирский транспорт на традиционном топливе на экологичные виды.

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко также подчеркнул интерес к поставкам электробусов и автобусов большой вместимости на газомоторном топливе. Он отметил внимание руководства Кубани к заботам людей и системный подход к вопросу обновления техники.

По поручению Вениамина Кондратьева край уже закупил за счет средств краевого и местного бюджетов 60 троллейбусов «Белкоммунмаш», 20 из которых вышли на линии в Краснодаре. Их всех машин 38 с увеличенным запасом автономного хода. При этом все троллейбусы оснащены системой кондиционирования, автоматическим пожаротушением, видеонаблюдением и ГЛОНАСС.

Татьяна Ручкина

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