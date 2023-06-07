В арке Зимнего дворца построят пункт досмотра с металлоискателями и постом охраны

Арку Зимнего дворца в Санкт-Петербурге (главный вход в Эрмитаж со стороны Дворцовой площади) планируют оборудовать дополнительным пунктом досмотра. Акт историко-культурной экспертизы проекта размещен на сайте Министерства культуры РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Дейно, Коммерсантъ Фото: Елена Дейно, Коммерсантъ

Согласно документации, площадь «сборно-разборного павильона пункта досмотра» в арке главных ворот Зимнего дворца 160 кв. м (длина — 19,5 м, ширина — 12,6 м). Планируемая высота потолков — 3,2 м. Суммарный объем помещений досмотрового модуля — 515,2 куб. метров.

Строение должно занять центральный пролет арки. Вход посетителей будет организован через правую «калитку», откуда они будут попадать в павильон, с размещенными там рамками металлоискателей и просвечивающими устройствами. Для вызывающих подозрения граждан в здании будет предусмотрено «помещение углубленного досмотра». Также на объекте запланирован пост охраны.

Заказчиком проекта выступает Государственный Эрмитаж. Уточняется, его разработало ООО «ИК “Город–А”» при участии АО «НПО Спецматериалов». Стоимость проекта не уточняется.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Государственный Эрмитаж передаст на хранение в Александро-Невскую Лавру серебряную гробницу с мощами Александра Невского, находившуюся в музее с 1920-х годов.

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