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Коммерсантъ FM
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В Тюмени отправили в колонию фигуранта дела о гибели девяти человек от суррогатного алкоголя

Ленинский районный суд Тюмени приговорил фигуранта дела о гибели девяти человек от суррогатного алкоголя к семи годам колонии особого режима. В Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области уточнили, что 39-летний Малик Мамедов обвинялся в хранении, перевозке в целях сбыта продукции, повлекшей по неосторожности смерть более двух лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Он также должен будет выплатить одному из потерпевших 500 тыс. руб. компенсации морального вреда.

По данным следствия, в январе 2022 года от употребления суррогатного алкоголя, содержащего метиловый спирт, погибли девять человек. Впоследствии силовики задержали заведующего торговой точкой «Рубин» Малика Мамедова, продавщицу Елену Мироевскую, а также Фарида Эйвазова и Ибрагима Годжаева. Тогда следователи сообщали, что с конца декабря они продавали суррогатный алкоголь с этикеткой «Родники Сибири» в торговых точках, расположенных на Ставропольской и Рижской улицах.

Напомним, в начале июня в регионах России от употребления напитка «Мистер Сидр» погибли 30 человек. По данным МВД, в пробах «Мистера Сидра» обнаружили примеси метанола и этилбутирата. «Мистер Сидр» выпускало ООО «Анди» в Самарской области.

Подробнее — в материале «Ъ-Волга» «"Самарский продукт" травит Россию».

Илья Смирнов, Екатеринбург

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