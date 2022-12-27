Суд отпустил под домашний арест фигурантов дела о гибели туристов на камчатском вулкане

Горсуд Петропавловск-Камчатского смягчил меру пресечения главе новосибирской турфирмы «Экстрим тайм» Андрею Степанову и гиду Ивану Алабугину, которые проходят обвиняемыми по делу о гибели туристов при восхождении на Ключевскую Сопку. Из СИЗО их перевели под домашний арест, сообщили «Ъ-Сибирь» источники, знакомые с ходом следствия. По данным сайта суда, следствие ходатайствовало о продлении Андрею Степанову и Ивану Алабугину срока заключения под стражей, но получило отказ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Как говорится в материалах СКР, 30 августа группа туристов, прибывших из 7 регионов России, в составе 10 человек и двух гидов начала восхождение на вулкан Ключевская сопка. При спуске 3 сентября по скалистому участку сопки на высоте около 4400 метров восемь туристов и один гид, находившиеся в альпинистской сцепке, сорвались и упали вниз. Пять альпинистов получили несовместимые с жизнью телесные повреждения и погибли. Еще четыре человека скончались в течение трех суток. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг, повлекших человеческие жертвы (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

8 сентября Кировский райсуд Новосибирска заключил под стражу Андрея Степанова — главу турфирмы «Экстрим тайм», которая организовала восхождение на вулкан. В последующем его доставили в Петропавловск-Камчатский. В середине ноября по ходатайству следствия суд водворил в СИЗО гида Ивана Алабугина.

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Илья Николаев