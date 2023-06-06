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Коммерсантъ FM
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Суд назначил принудительное лечение офицеру, устроившему стрельбу в МФЦ в Москве в 2021 году

Мосгорсуд назначил принудительное лечение бывшему офицеру спецслужб Сергею Глазову, устроившему в 2021 году стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы. Тогда погибли два человека. В ноябре 2022 года у Сергея Глазова диагностировали хроническое психическое расстройство в форме параноидной шизофрении.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Суд признал виновным Глазова С. Ю. в убийстве двух и более лиц общеопасным способом, незаконном хранении и незаконном изготовлении оружия. Суд постановил освободить осужденного от наказания в связи с тем, что ранее он признан невменяемым, и назначить ему принудительное лечение»,— сообщили ТАСС в суде. В правоохранительных органах агентству сообщили, что Сергей Глазов будет проходить лечение в психиатрической больнице специализированного типа с интенсивным наблюдением, а сроки и порядок лечения будут зависеть от медкомиссии этой клиники.

Днем 7 декабря 2021 года Сергей Глазов пришел в МФЦ «Рязанский» за получением нового паспорта, который полагался ему по достижении 45-летнего возраста. На входе охранник МФЦ потребовал от бывшего офицера надеть маску, однако тот отказался, заявив, что не верит в пандемию. Сергея Глазова не пустили в помещение, тогда он открыл стрельбу из австрийского травматического пистолета Glock, переделанного под боевые патроны.

В результате погибли сотрудник и охранник центра, ранения получили еще трое взрослых и десятилетняя девочка.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Убийцу полечат вместо приговора».

Мария Федотова

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