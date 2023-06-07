Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Столичный проектировщик собирает ветку подземки

Перспективный участок Красносельско-Калининской линии спроектирует московский «Метрогипротранс»

Проектирование очередного участка «коричневой» ветки метро, от «Путиловской» до «Каретной», отдали московским проектировщикам, которые уже разрабатывают документацию по строительству Красносельско-Калининской линии от «Казаковской» до «Сосновой Поляны». Петербургский «Ленметрогипротранс» вновь, как и в предыдущем конкурсе на проектирование этого участка, счел поставленные сроки невыполнимыми. Эксперты также считают условия заказчика невыгодными и говорят о необходимости активизации проектирования городского метрополитена.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

АО «Метрострой Северной столицы» (МССС) подвело итоги запроса котировок на разработку проектной и рабочей документации на участок Красносельско-Калининской линии (ККЛ) от станции «Путиловская» до станции «Обводный канал-2» («Каретная»). В конкурсе участвовали две компании, обе из Москвы: АО «Метрогипротранс» и ООО «Бустрен РМ». Комиссия по закупкам МССС приняла решение заключить контракт с «Метрогипротрансом», который, при начальной максимальной цене контракта (НМЦК) в 1,825 млрд рублей, предложил выполнить работу за 1,575 млрд. «Бустрен РМ» был готов разработать документацию за 1,72 млрд рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в марте МССС уже пытался определиться с проектировщиком (см. “Ъ” №41 от 13.03.2023), однако конкурс был отменен из-за отсутствия заявок. Помимо увеличения НМЦК с 351 млн до 1,8 млрд рублей, заказчик в техническом задании предусмотрел поэтапную разработку и сдачу проектной (9 этапов) и рабочей (11 этапов) документации. По инженерной подготовке территории, а также по подготовительному и основному этапам строительства большую часть проектной документации, в соответствии с графиком выполнения работ, необходимо передать заказчику до 22 сентября 2023 года. «Завершение разработки документации и получение положительного заключения государственной экспертизы для обеспечения производственной программы на этот год планируется частями до декабря 2023 года. Весь объем документации разработают до конца 2024 года»,— отметили в пресс-службе МССС.

Если «Метрогипротранс» уже известен в городе (компания актуализировала проектную документацию «Ленметрогипротранса» с разработкой рабочей документации на участок от «Казаковской» до «Путиловской» и выиграла конкурс на проектирование ККЛ от «Казаковской» до «Сосновой Поляны»), то второй участник в проектировании петербургского метро ранее не участвовал. По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Бустрен РМ» с уставным капиталом в 10 тыс. рублей зарегистрировано в январе 2013 года. ООО «Стройпроект» принадлежит доля в 69,8%, остальными 30,8% владеет ООО «Бустрен». Несколько лет назад компания участвовала в разработке рабочей документации одного из этапов западного участка третьего пересадочного контура Московского метрополитена (от станции «Хорошевская» до станции «Нижние Мневники»).

Петербургское АО «НИПИИ "Ленметрогипротранс"», ранее активно соперничавшее с «Метрогипротрансом» за контракты на проектирование петербургского метрополитена, на этот раз не подавало заявку на участие в конкурсе. Как пояснил «Ъ-СПб» заместитель генерального директора «Ленметрогипротранса» по проектированию метрополитенов Владимир Марков, институт вновь, как и мартовском конкурсе, счел поставленные заказчиком условия невыполнимыми, в частности — по срокам подготовки проектной документации: «Нас такие сроки — по подготовке проектных решений к сентябрю — не устраивают». По его словам, участие «Ленметрогипротранса» в будущих конкурсах на проектирование — от «Горного института» до «Морского фасада» и от «Улицы Дыбенко» до «Кудрово» — будет зависеть от параметров контракта. «Если будут реальные условия, будем участвовать»,— сказал господин Марков. Оспаривать результаты закупочной процедуры институт также не собирается.

В свою очередь, генеральный директор Ассоциации «Подземстрой» (объединение предприятий метро- и тоннелестроения) Сергей Алпатов отмечает, что «Ленметрогипротранс» имеет практически уникальный опыт проектирования станций глубокого заложения (к которым относятся и станции ККЛ от «Путиловской» до «Каретной».— «Ъ-СПб»). «В моем понимании, проектированием таких станций в Петербурге должен заниматься исключительно "Ленметрогипротранс", пока он сохраняет коллектив и мощности». По мнению господина Алпатова, в городе необходимо проектировать с нуля хотя бы по три станции в год, а потом выходить на большие объемы и сдавать минимум по 10 станций в год, чтобы обеспечить транспортную доступность растущих районов. «У нас одна станция на 20 квадратных километров. Для сравнения, в Сингапуре при сопоставимой площади одна станция на 5 квадратных километров»,— пояснил глава ассоциации.

На участке ККЛ от «Путиловской» до «Каретной» общей протяженностью 9,4 км будет расположено четыре станции: «Броневая», «Заставская», «Боровая» и «Каретная» («Обводный канал-2»). Это будут станции глубокого заложения с платформами «островного» типа, оборудованными автоматическими станционными дверями. Пропускная способность участка — 40 пар поездов в сутки. Сдать участок в эксплуатацию планируется не ранее 2029 года.

Вячеслав Калашников

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...