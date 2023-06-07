Столичный проектировщик собирает ветку подземки

Проектирование очередного участка «коричневой» ветки метро, от «Путиловской» до «Каретной», отдали московским проектировщикам, которые уже разрабатывают документацию по строительству Красносельско-Калининской линии от «Казаковской» до «Сосновой Поляны». Петербургский «Ленметрогипротранс» вновь, как и в предыдущем конкурсе на проектирование этого участка, счел поставленные сроки невыполнимыми. Эксперты также считают условия заказчика невыгодными и говорят о необходимости активизации проектирования городского метрополитена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

АО «Метрострой Северной столицы» (МССС) подвело итоги запроса котировок на разработку проектной и рабочей документации на участок Красносельско-Калининской линии (ККЛ) от станции «Путиловская» до станции «Обводный канал-2» («Каретная»). В конкурсе участвовали две компании, обе из Москвы: АО «Метрогипротранс» и ООО «Бустрен РМ». Комиссия по закупкам МССС приняла решение заключить контракт с «Метрогипротрансом», который, при начальной максимальной цене контракта (НМЦК) в 1,825 млрд рублей, предложил выполнить работу за 1,575 млрд. «Бустрен РМ» был готов разработать документацию за 1,72 млрд рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в марте МССС уже пытался определиться с проектировщиком (см. “Ъ” №41 от 13.03.2023), однако конкурс был отменен из-за отсутствия заявок. Помимо увеличения НМЦК с 351 млн до 1,8 млрд рублей, заказчик в техническом задании предусмотрел поэтапную разработку и сдачу проектной (9 этапов) и рабочей (11 этапов) документации. По инженерной подготовке территории, а также по подготовительному и основному этапам строительства большую часть проектной документации, в соответствии с графиком выполнения работ, необходимо передать заказчику до 22 сентября 2023 года. «Завершение разработки документации и получение положительного заключения государственной экспертизы для обеспечения производственной программы на этот год планируется частями до декабря 2023 года. Весь объем документации разработают до конца 2024 года»,— отметили в пресс-службе МССС.

Если «Метрогипротранс» уже известен в городе (компания актуализировала проектную документацию «Ленметрогипротранса» с разработкой рабочей документации на участок от «Казаковской» до «Путиловской» и выиграла конкурс на проектирование ККЛ от «Казаковской» до «Сосновой Поляны»), то второй участник в проектировании петербургского метро ранее не участвовал. По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Бустрен РМ» с уставным капиталом в 10 тыс. рублей зарегистрировано в январе 2013 года. ООО «Стройпроект» принадлежит доля в 69,8%, остальными 30,8% владеет ООО «Бустрен». Несколько лет назад компания участвовала в разработке рабочей документации одного из этапов западного участка третьего пересадочного контура Московского метрополитена (от станции «Хорошевская» до станции «Нижние Мневники»).

Петербургское АО «НИПИИ "Ленметрогипротранс"», ранее активно соперничавшее с «Метрогипротрансом» за контракты на проектирование петербургского метрополитена, на этот раз не подавало заявку на участие в конкурсе. Как пояснил «Ъ-СПб» заместитель генерального директора «Ленметрогипротранса» по проектированию метрополитенов Владимир Марков, институт вновь, как и мартовском конкурсе, счел поставленные заказчиком условия невыполнимыми, в частности — по срокам подготовки проектной документации: «Нас такие сроки — по подготовке проектных решений к сентябрю — не устраивают». По его словам, участие «Ленметрогипротранса» в будущих конкурсах на проектирование — от «Горного института» до «Морского фасада» и от «Улицы Дыбенко» до «Кудрово» — будет зависеть от параметров контракта. «Если будут реальные условия, будем участвовать»,— сказал господин Марков. Оспаривать результаты закупочной процедуры институт также не собирается.

В свою очередь, генеральный директор Ассоциации «Подземстрой» (объединение предприятий метро- и тоннелестроения) Сергей Алпатов отмечает, что «Ленметрогипротранс» имеет практически уникальный опыт проектирования станций глубокого заложения (к которым относятся и станции ККЛ от «Путиловской» до «Каретной».— «Ъ-СПб»). «В моем понимании, проектированием таких станций в Петербурге должен заниматься исключительно "Ленметрогипротранс", пока он сохраняет коллектив и мощности». По мнению господина Алпатова, в городе необходимо проектировать с нуля хотя бы по три станции в год, а потом выходить на большие объемы и сдавать минимум по 10 станций в год, чтобы обеспечить транспортную доступность растущих районов. «У нас одна станция на 20 квадратных километров. Для сравнения, в Сингапуре при сопоставимой площади одна станция на 5 квадратных километров»,— пояснил глава ассоциации.

На участке ККЛ от «Путиловской» до «Каретной» общей протяженностью 9,4 км будет расположено четыре станции: «Броневая», «Заставская», «Боровая» и «Каретная» («Обводный канал-2»). Это будут станции глубокого заложения с платформами «островного» типа, оборудованными автоматическими станционными дверями. Пропускная способность участка — 40 пар поездов в сутки. Сдать участок в эксплуатацию планируется не ранее 2029 года.

Вячеслав Калашников