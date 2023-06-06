В Ленобласти запретили посещать выработанные карьеры

На территории Ленинградской области введен официальный запрет на посещение обводненных карьеров и выработанных пространств. Он действует с 6 июня и касается всех граждан, кроме представителей экстренных служб и должностных лиц. Соответствующее постановление подписал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Уточняется, что особые условия посещения вводятся для защиты жизни и здоровья людей. Согласно данным регионального ГУ МЧС, в необорудованных для купания местах с июня по сентябрь 2022 года было зафиксировано 57 летальных исходов, из которых 11 произошли в карьерах. За купание в необорудованных местах предусмотрен штраф.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге управление Роспотребнадзора признало все официальные городские пляжи непригодными для купания. Отдыхать на них безопасно для здоровья только без захождения в воду, пояснили в ведомстве.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте