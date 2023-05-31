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Роспотребнадзор разрешил загорать, но запретил купаться на всех городских пляжах

Петербургское управление Роспотребнадзора признало все официальные пляжи на территории города непригодными для купания. Отдыхать на них безопасно для здоровья только без захождения в воду, сообщает пресс-служба ведомства в среду, 31 мая.

«Согласно результатам мониторинга все водные объекты, используемые для купания в летний период, не соответствуют требованиям санитарного законодательства. Почва на всех пляжах Санкт-Петербурга соответствует гигиеническим нормативам»,— говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре добавили, что летом на всех пляжах будут организованы еженедельные заборы воды для отслеживания изменений ее состава. В течение сезона статус некоторых пляжей может быть изменен.

Сегодня в Петербурге утверждены 24 рекреационные зоны на берегах водоемов.

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