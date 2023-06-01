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Коммерсантъ FM
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ФК «Севастополь» приняли в ФНЛ

Футбольный клуб «Севастополь» успешно прошел аттестацию Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и будет играть во втором футбольном дивизионе России, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«В современной истории российского футбола — это впервые! Севастопольский клуб прошел процедуру лицензирования по следующим критериям: спортивный, инфраструктурный, кадровый, финансовый и правовой. Теперь наш футбольный клуб сможет представлять город Севастополь в дивизионе "Б" первенства Второй лиги»,— написал господин Развожаев в своем Telegram-канале.

Как сообщили «Ъ» в министерстве спорта Крыма, аналогичную процедуру аттестации сейчас проходит и ялтинский клуб «Рубин». Руководители второй лиги должны вскоре огласить по нему свой вердикт.

Напомним, летом 2022 года президиум ФНЛ решил создать экспертно-аналитическую группу для анализа готовности профессиональных клубов Крыма к интеграции. В сентябре вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на Восточном экономическом форуме сказал, что крымские футбольные клубы уже интегрированы в российские соревнования, но для включения в премьер-лигу нужно подтянуть их уровень.

Александр Дремлюгин, Симферополь

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