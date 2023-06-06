Закон об ограничении «потребительского терроризма» против застройщиков при сдаче жилья готов к внесению в Госдуму

Работа над законопроектом против «потребительского терроризма» в отношении застройщиков при сдаче жилья в новостройках закончена, сообщил глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов. По его словам, документ готов к внесению в Госдуму.

«Мы находимся на пороге принятия одного сложнейшего в политическом и публичном плане решения — закона о регулировании отношений между застройщиком и будущим собственником квартиры в момент ее получения»,— сказал господин Пахомов во время заседания комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по жилищной политике (цитата по ТАСС).

Господин Пахомов обратился к РСПП с просьбой поддержать законопроект в публичном поле. В РСПП заявили, что готовы это сделать. ТАСС со ссылкой на источник уточнил, что некоторые депутаты уже изучили документ.

Застройщики несколько лет призывали профильные ведомства бороться с «потребительским терроризмом» на первичном рынке жилья. Застройщики настраивают, что дольщики под предлогом устранения дефектов строительных работ пытаются затянуть сроки получения готовой квартиры.

Подробнее — в материале «Ъ» «Кирпичи раздора».

Олеся Павленко