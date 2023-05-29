Сад Хаяо Миядзаки снова открылся в Петербурге после переезда

В Петроградском районе Санкт-Петербурга состоялось официальное открытие сада в честь японского режиссёра-аниматора Хаяо Миядзаки, созданного театральной труппой «Небесные бродяги», сообщает «РБК Петербург». Сад нашел новое место после уничтожившего помещения театра пожара в 2022 году.

Церемония открытия «в камерной обстановке», пишет издание, состоялась в воскресенье, 28 мая. Сад расположился во дворе в бывшего подростково-молодежного клубе «Синтез» на Гатчинской улице, 23-25, помещения которого получил в безвозмездное пользование театр «Небесные бродяги».

Посетителей ждут с 13:00 до 2:00. Ожидается, что сад проработает до осени.

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