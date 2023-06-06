Госстройнадзор выдал разрешение на строительство трех соцобъектов в Петербурге

Госстройнадзор Санкт-Петербурга выдал разрешение на строительство в городе трех социальных объектов: детского сада на 90 мест в Адмиралтейском районе, станции скорой помощи в Петергофе и детско-юношеской спортивной школы в Красносельском районе.

Уточняется, что новый детсад общей площадью 2,6 тыс. кв. м будет расположен на улице Шкапина, участок 16. В здании предусмотрено разместить общий зал для музыкальных и физкультурных занятий, бассейн и кружково-учебный блок.

Станцию скорой медицинской помощи построят в Петергофе на улице Первого Мая, участок 87. Она будет рассчитана на 10 бригад в смену.

Что касается новой ДЮСШ, то она появится на проспекте Ветеранов, участок 1 (северо-западнее пересечения с улицей Летчика Пилютова). Общая площадь объекта составит 15,1 тыс. кв. м. Там будет ледовая арена, спортзал и два бассейна, хореографический, акробатический и тренажерный залы. Одновременно спортшколу смогут посещать до 750 человек.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге построят новые школы по концессии в рамках нацпроекта «Образование».

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