В Петербурге построят новые школы по концессии в рамках нацпроекта «Образование»

Правительство Санкт Петербурга заключило концессионные соглашения с инвесторами по строительству трех общеобразовательных школ в Невском, Пушкинском и Красносельском районах города.

Как сообщили 24 мая в пресс-службе Смольного, школу на 1375 мест на Октябрьской набережной будет строить ООО «Проекты развития 20». Еще одно учреждение среднего образования на 550 мест в Пушкине (пос. Гуммолосары) построит ООО «Проекты развития 18», а школу на 1100 мест на Ленинском проспекте — ООО «Проекты развития 17».

Построить их планируется в 2024 году в рамках федерального проекта «Современная школа» и нацпроекта «Образование». В городской администрации отметили, что будущие школы прошли конкурсный отбор Минпросвещения РФ на получение софинансирования. Финансирующей организацией выступает Газпромбанк.

Также в среду, 24 мая, стало известно, что Госстройнадзор Санкт Петербурга выдал разрешение на строительство в городе еще двух учреждений образования. Речь идет о новом детском саде на 110 мест на Русановской улице, участок 7 в Невском районе (общая площадь здания составит почти 2 тыс. кв. м) и школе на 825 мест на улице Архитектора Белова, уч. 1 в поселке Парголово Выборгского района (общая площадь здания — 19,6 тыс. кв. м).

Данные социальные объекты будут возведены в рамках адресной инвестиционной программы Санкт Петербурга.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что власти Петербурга пообещали открыть в городе до начала следующего учебного года 12 новых школ.

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