Борец с коррупцией заслужил свободу

Скопинский районный суд Рязанской области удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Дениса Сугробова. Ранее он был осужден на 12 лет за создание ОПС и ряд должностных преступлений. Одновременно с господином Сугробовым получили сроки и несколько его бывших подчиненных, большинство из которых уже вышли на свободу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Сугробов

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Денис Сугробов

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Скопинский районный суд Рязанской области рассмотрел ходатайство об условно-досрочном освобождении экс-начальника антикоррупционного главка ГУЭБиПК МВД России Дениса Сугробова. Заседание проходило в закрытом режиме и в отсутствие осужденного — об этом попросил в своем заявлении сам Денис Сугробов.

Выступая в суде, представитель ИК-3, где отбывает наказание бывший высокопоставленный полицейский, отметил, что Денис Сугробов содержится в этом исправительном учреждении с 2017 года.

За это время осужденный взысканий не имел, зато получил 17 поощрений. Последнее время Денис Сугробов вел табель учета рабочего времени. Администрация ИК, отметил ее представитель, против удовлетворения ходатайства заключенного не возражает.

Представитель прокуратуры также не нашел оснований для отклонения прошения Дениса Сугробова. В итоге все заседание уложилось в 25 минут, и суд постановил удовлетворить ходатайство бывшего начальника антикоррупционного главка. Если судебное решение не будет оспорено в течение десяти дней (а с учетом позиции прокуратуры в суде такое развитие событий выглядит маловероятным), то Дениса Сугробова по истечении этого срока выпустят на свободу.

Как не раз рассказывал «Ъ», генерал-лейтенант полиции Денис Сугробов и ряд его подчиненных по главку были осуждены Мосгорсудом в 2017 году. Их признали виновными в организации преступного сообщества и участии в нем, превышении должностных полномочий, организации провокации взятки (ст. 210, ст. 286, ст. 304 УК РФ). Экс-оперативники получили от 17 до 22 лет колонии, причем Денису Сугробову было назначено максимальное наказание. Однако позже Верховный суд РФ, рассмотрев жалобы защиты, снизил фигурантам сроки примерно вдвое. В результате экс-руководитель антикоррупционного главка получил 12 лет. Большинство бывших коллег Дениса Сугробова уже вышли на свободу.

Александр Александров