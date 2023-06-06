Главные новости к утру 6 июня

Верхняя часть Каховской ГЭС разрушена, идет затопление. Объявлена эвакуация на подконтрольной Украине территории. Российские власти не видят необходимости в эвакуации Новой Каховки, утверждается, что опасности для Запорожской АЭС нет.

Минобороны РФ заявило о продолжении наступления Украины на южнодонецком направлении. Утверждается, что при атаках в числе прочего использовались танки немецкого производства Leopard и колесные танки АМХ-10 французского производства.

Наступательные действия Украины подпадают под временные рамки запланированного контрнаступления, сообщила The New York Times. По данным газеты, Киев не сообщил Вашингтону конкретную дату, но определил временные границы.

Австралия обсуждает отправку Украине 41 списанного истребителя F/A 18-Hornet американского производства. Часть из них можно ввести в эксплуатацию в течение нескольких месяцев, часть можно использовать только для разбора на детали.

АФК «Система» может инвестировать в производителя бионических протезов «Моторика», сообщили источники «Ъ». Компания не отрицает, что ищет инвесторов. Подробнее

Минобороны предложило оповещать россиян о призыве в рамках мобилизации через СМС. Опубликован проект постановления.

Приговор по уголовному делу Евгения Ройзмана (внесен в реестр иностранных агентов) вступил в силу. Он признан виновным в дискредитации Вооруженных сил РФ. Оштрафован на 260 тыс. руб.

Крупнейшие российские IT-компании игнорируют эксперимент по созданию аналога GitHub, выяснил «Ъ». В состав официальных участников нет VK, «Яндекса», «Лаборатории Касперского» и ряда других ведущих игроков. Подробнее

О предстоящих 6 июня важнейших событиях — в анонсах «Ъ».