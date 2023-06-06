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Коммерсантъ FM
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Главные анонсы 6 июня

В Нью-Йорке пройдут выборы нового состава Совета безопасности ООН и пленарное заседание Генеральной Ассамблеи ООН.

В Гааге (Нидерланды) Международный суд ООН проведет слушания по иску Украины против России от 2017 года о финансировании терроризма в Донбассе и дискриминации в Крыму.

Евросоюз продлит еще на год отмену ввозных пошлин на украинский экспорт.

В Мелехове (Владимирская область) в ИК № 6 в 11:00 состоится предварительное выездное заседание Мосгорсуда по уголовному делу блогера Алексея Навального, обвиняемого в создании экстремистского сообщества.

В Москве Басманный суд рассмотрит уголовное дело о распространении ложной информации о действиях Вооруженных Сил РФ в отношении медиаменеджера и бывшего издателя «Медузы» (издание внесено в реестр СМИ-иноагентов и признано нежелательной организацией) Ильи Красильщика.

В Москве мировой судебный участок №422 рассмотрит вопрос об очередном штрафе компании Wikimedia Foundation, которой принадлежит русскоязычная «Википедия», за неудаление запрещенного контента.

Совет директоров «Полюса» рассмотрит рекомендации о выплате дивидендов по итогам 2022 года.

В Узбекистане завершится регистрация кандидатов для участия в президентских выборах.

В Вашингтоне состоится судебное слушание по делу о получении британским принцем Гарри американской визы вопреки признаниям в употреблении наркотиков.

Уголовный суд Лондона начнет слушания по существу по делу американского актера Кевина Спейси, обвиняемого в сексуальном насилии.

В Нью-Дели пройдут переговоры министра обороны Индии Раджнатха Сингха с министром обороны ФРГ Борисом Писториусом.

В Саудовской Аравии начнется визит госсекретаря США Энтони Блинкена.

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